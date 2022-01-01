Все цены на наши услуги
Все цены на наши услуги
|Услуга
|Цена, руб.
|1
|Отечественные автомобили
|1000-1500
|2
|Иномарки с бензиновым двигателем объемом до 3.5л.
|1200-1500
|3
|Иномарки с бензиновым двигателем объемом от 3.6л.
|1500-2000
|4
|Иномарки с дизельным двигателем
|1500-2000
|5
|Грузовые автомобили 24В
|1500-3000
|Услуга
|Цена, руб.
|1
|Отечественный автомобиль
|1500-2000
|2
|Иномарки( в зависимости от сложности установки)
|1500-3500
|3
|Грузовые автомобили
|2000-3500
|Услуга
|Цена, руб.
|1
|Отечественный автомобиль
|1500-2500
|2
|Иномарки (без применением спец инструмента)
|1500-3500
|3
|Иномарки (с применением спец инструмента)
|4000-7000
|4
|Грузовые автомобили
|4000-6500
|5
|Открыть электрозамок капота
|2500-3500
|6
|Открыть механический замок капота
|2500-3500
|7
|Открыть багажник
|3000-4500
|Услуга
|Цена, руб.
|1
|Эвакуация - легковые автомобили
|от 2500
|2
|Эвакуация - кроссоверы
|от 3000
|3
|Эвакуация - внедорожники
|от 3500
|4
|Эвакуация - пикапы
|от 3500
|5
|Эвакуация - минивэны
|от 3500
|6
|Эвакуация - легковой коммерческий транспорт
|от 4000
|Услуга
|Цена, руб.
|1
|Доставка топлива
|1500+плюс топливо
|2
|Слив топлива - отечественные автомобили
|4000-5000
|3
|Слив топлива - иномарки
|5000-7000
|Услуга
|Цена, руб.
|1
|Отечественный автомобиль
|1500-2500
|2
|Иномарки( в зависимости от сложности)
|2000-3500
|3
|Грузовые автомобили (за пару)
|4000-6000
|Услуга
|Цена, руб.
|1
|R 15,16,17
|1500
|2
|R 18,19,20
|2000
|3
|Свыше R 20
|2000-2500
|Услуга
|Цена, руб.
|1
|Легковые автомобили
|4000-6000
|2
|Джипы, минивэны
|5000-6000
|3
|Грузовые автомобили, автобусы, спецтехника
|8000-12000
|Услуга
|Цена, руб.
|1
|Цена обговаривается индивидуально в зависимости от марки и модели автомобиля
|Услуга
|Цена, руб.
|1
|Отечественный автомобиль
|2500
|2
|Иномарки
|2500-3500
|3
|Грузовые автомобили и спецтехника
|5000-7000
|4
|Полная проверка автомобиля перед покупкой
|5000-6000
|Услуга
|Цена, руб.
|1
|Отключение сигнализации
|3000-5000
|2
|Отключение спутника
|5000-8000
|3
|Отключение метки
|5000-8000
|4
|Отключение иммобилайзера
|6000-10000
|Услуга
|Цена, руб.
|1
|Эвакуатор - легковые автомобили
|2500 погрузка+50 руб./км.
|2
|Эвакуатор - джипы
|3500+50руб/км
|3
|Эвакуатор - грузовые
|уточняйте у оператора
|4
|Буксир - легковые авто
|1500+30 руб/км
|5
|Буксир - джипы
|1500+50 руб/км
|6
|Манипулятор - легковые автомобили
|7000+50 руб/км
|7
|Манипулятор - джипы
|7000+50руб/км
|Услуга
|Цена, руб.
|1
|Все автомобили
|1500-2500
|Услуга
|Цена, руб.
|1
|По предварительной договорённости