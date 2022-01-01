Все цены на наши услуги

Все цены на наши услуги

Вызвать мастера прикурить машину - быстро и безопасно

Услуга Цена, руб.
1 Отечественные автомобили 1000-1500
2 Иномарки с бензиновым двигателем объемом до 3.5л. 1200-1500
3 Иномарки с бензиновым двигателем объемом от 3.6л. 1500-2000
4 Иномарки с дизельным двигателем 1500-2000
5 Грузовые автомобили 24В 1500-3000

Услуги по замене аккумулятора авто на новый

Услуга Цена, руб.
1 Отечественный автомобиль 1500-2000
2 Иномарки( в зависимости от сложности установки) 1500-3500
3 Грузовые автомобили 2000-3500

Служба вскрытия авто - срочно разблокируем машину

Услуга Цена, руб.
1 Отечественный автомобиль 1500-2500
2 Иномарки (без применением спец инструмента) 1500-3500
3 Иномарки (с применением спец инструмента) 4000-7000
4 Грузовые автомобили 4000-6500
5 Открыть электрозамок капота 2500-3500
6 Открыть механический замок капота 2500-3500
7 Открыть багажник 3000-4500

Помощь застрявшим автомобилям в снегу или грязи Москвы и Подмосковья

Услуга Цена, руб.
1 Эвакуация - легковые автомобили от 2500
2 Эвакуация - кроссоверы от 3000
3 Эвакуация - внедорожники от 3500
4 Эвакуация - пикапы от 3500
5 Эвакуация - минивэны от 3500
6 Эвакуация - легковой коммерческий транспорт от 4000

Услуга доставки автотоплива

Услуга Цена, руб.
1 Доставка топлива 1500+плюс топливо
2 Слив топлива - отечественные автомобили 4000-5000
3 Слив топлива - иномарки 5000-7000

Зарядить аккумулятор машины на месте

Услуга Цена, руб.
1 Отечественный автомобиль 1500-2500
2 Иномарки( в зависимости от сложности) 2000-3500
3 Грузовые автомобили (за пару) 4000-6000

Услуга по замене и подкачке колёс

Услуга Цена, руб.
1 R 15,16,17 1500
2 R 18,19,20 2000
3 Свыше R 20 2000-2500

Услуга отогрева автомобиля по доступным ценам

Услуга Цена, руб.
1 Легковые автомобили 4000-6000
2 Джипы, минивэны 5000-6000
3 Грузовые автомобили, автобусы, спецтехника 8000-12000

Услуга по изготовлению дубликатов ключей автомобиля

Услуга Цена, руб.
1 Цена обговаривается индивидуально в зависимости от марки и модели автомобиля

Выездная компьютерная диагностика автомобилей

Услуга Цена, руб.
1 Отечественный автомобиль 2500
2 Иномарки 2500-3500
3 Грузовые автомобили и спецтехника 5000-7000
4 Полная проверка автомобиля перед покупкой 5000-6000

Услуга отключение сигнализации и противоугонной системы автомбиля

Услуга Цена, руб.
1 Отключение сигнализации 3000-5000
2 Отключение спутника 5000-8000
3 Отключение метки 5000-8000
4 Отключение иммобилайзера 6000-10000

Услуга вызова эвакуатора и буксировки автомобиля

Услуга Цена, руб.
1 Эвакуатор - легковые автомобили 2500 погрузка+50 руб./км.
2 Эвакуатор - джипы 3500+50руб/км
3 Эвакуатор - грузовые уточняйте у оператора
4 Буксир - легковые авто 1500+30 руб/км
5 Буксир - джипы 1500+50 руб/км
6 Манипулятор - легковые автомобили 7000+50 руб/км
7 Манипулятор - джипы 7000+50руб/км

Услуга снять секретку с колес авто

Услуга Цена, руб.
1 Все автомобили 1500-2500

Услуги выездного автосервиса на дороге

Услуга Цена, руб.
1 По предварительной договорённости

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